Nba 2022/2023, Phoenix Suns: Kevin Durant pronto al rientro dopo 20 giorni di stop

Quando mancano dieci giorni al termine della Regular Season NBA, Kevin Durant è pronto a fare il suo ritorno sul parquet. Questa notte la star dei Phoenix Suns dovrebbe essere tra i protagonisti della sfida casalinga contro i Minnesota Timberwolves, a poche settimane dalla distorsione alla caviglia che l’ha costretto all’ultimo stop. Fino ad oggi Durant ha giocato solamente tre partite con la jersey della sua nuova franchigia, dopo essere stato acquistato via trade dai Brooklyn Nets lo scorso 9 febbraio. E sono arrivate tre vittorie ai danni di Charlotte, Chicago e Dallas.

Phoenix in questi venti giorni è comunque riuscita a mantenere il quarto posto nella Western Conference con un record di 40 vittorie e 35 sconfitte ed ora punta a trovare l’alchimia giusta tra il due volte campione NBA e gli altri big della squadra Chris Paul, Devin Booker e Deandre Ayton in vista dei playoffs in queste ultime gare.