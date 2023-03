Totti: “Retegui un ragazzo che merita. Spalletti un grande allenatore”

La leggenda della Roma, Francesco Totti, ha parlato a Sky in occasione di un torneo benefico di Padel a Santa Severa. Ecco le sue parole: “Retegui l’ho segnalato a Mancini? Oggi paga il campo lui, è il minimo. Ho scoperto Retegui prima di tutti? Lo vidi in alcuni video quando giocava in Argentina, mi ha impressionato sul lato fisico e mentale, era voglioso. Era ancora inesperto, parliamo di tre anni fa. Non ce l’ho più adesso sfortunatamente. Sono contento per lui, è un ragazzo che merita, ha alle spalle una famiglia che lo aiuta e lo fa crescere nel migliore dei modi e penso che abbia un buon futuro”.

E ancora: “Oriundi in Nazionale? Erano altri tempi quando giocavamo noi, ora il calcio è cambiato. Sono cose che il calcio ha voluto e il mister in questo momento ha dei problemi, se così li possiamo chiamare. Io comunque punterei fortemente sui settori giovanili dei club per far crescere giovani talenti”.

per concludere: “Napoli? Sinceramente non me l’aspettavo così, sapevo che era una buona squadra con un grande allenatore (Spalletti, ndr), un binomio ben fatto. Si sono espressi al massimo in tutto e sono stati anche fortunati perché non hanno avuto un avversario dietro come quando c’eravamo noi”.