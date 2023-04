NBA 2022/2023: Dallas cade a Miami nonostate i 42 punti di Doncic, ok i Pelicans

Solamente due match valevoli per la regular season NBA 2022/2023 sono andati in scena nella notte italiana tra sabato 1 e domenica 2 aprile. Dallas Mavericks sconfitti a Miami dagli Heat con il punteggio di 129-122. Il grande protagonista è Jimmy Butler, che trascina al successo i suoi grazie a una prestazione da 35 punti e 12 assist. Agli ospiti non bastano invece i 42 punti (e 10 rimbalzi) del solito Luka Doncic, che nonostante le sue magie rischia di non disputare i play-off. A quattro gare dal termine della stagione, i texani sono al momento fuori.

Nell’altro incontro della notte, i New Orleans Pelicans superano i Los Angeles Clippers con il punteggio di 122-114. Il miglior realizzatore della gara è stato Kawhi Leonard con 40 punti, mentre per i padroni di casa risultano preziosi i 36 punti messi a referto da Brandon Ingram.