F1 GP Australia 2023, Russell: “La bandiera rossa ci ha rovinato la gara”

“Non è la situazione ideale. Ho fatto tutto bene per tutto il weekend. La partenza era stata ottima, così come anche la ripartenza con i primi 10 giri in cui avevamo gestito bene. La Safety Car era una buona situazione per noi, ma purtroppo la bandiera rossa ci ha rovinato la gara. Si trattava di una decisione non necessaria, come avevamo già visto in Arabia“. Questo il commento a caldo ai microfoni di Sky di George Russell, costretto al ritiro nel GP d’Australia 2023.