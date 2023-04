Nba 2022/2023: 52 di Embiid nel successo 76ers sui Celtics, Lakers vincono in OT su Utah

Dopo una giornata di riposo che l’NBA si concede ogni anno per lasciare spazio alla finale di college basketball, la regular season riprende con 13 incontri andati in scena nella notte. Nel big match di nottata Joel Embiid ne mette 52 e permette ai Philadelphia 76ers di imporsi per 103-101 sui Boston Celtics, che restano però secondi ad Est con due partite di vantaggio sugli avversari. Prima posizione consolidata dai Milwaukee Bucks, che vincono 128-140 a Washington con la tripla doppia (28+11+10) di Antetokounmpo e Holiday che ci va molto vicino (26+9+10). Interessante la lotta tra Brooklyn e Miami per conquistare il sesto posto e quindi evitare il play-in: gli Heat vincono 105-118 a Detroit e si riportano sotto, approfittando della sconfitta per 102-107 dei Nets in casa contro i Timberwolves.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Già certi di dover affrontare il play-in, invece, i Toronto Raptors (vittoriosi 100-120 a Charlotte) e i Chicago Bulls, con i canadesi che però possono ancora raggiungere l’ottava posizione al momento degli Atlanta Hawks, che nella notta hanno superato proprio i Bulls 105-123.

Ad Ovest continua l’equilibrio più totale tra la quinta e la decima posizione. I Golden State Warriors vincono 136-125 contro i Thunder e scavalcano i Clippers in quinta piazza, ma si tengono a contatto anche i Lakers che si salvano all’OT contro gli Jazz per 133-135, ottenendo il quarto successo di fila. Fanno invece un passo indietro i New Orleans Pelicans, sconfitti 103-121 dai Sacramento Kings, ufficialmente vincitori della Pacific Division dopo vent’anni. Di seguito tutti i risultati della notte.

Notte tra martedì 4 e mercoledì 5 aprile

Detroit Pistons – Miami Heat 105-118

Orlando Magic – Cleveland Cavaliers 113-117

Washington Wizards – Milwaukee Bucks 128-140

Charlotte Hornets – Toronto Raptors 100-120

Brooklyn Nets – Minnesota Timberwolves 102-107

Chicago Bulls – Atlanta Hawks 105-123

Houston Rockets – Denver Nuggets 124-103

Philadelphia 76ers – Boston Celtics 103-101

Memphis Grizzlies – Portland Trail Blazers 119-109

Utah Jazz – Los Angeles Lakers 133-135 (OT)

Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder 136-125

Phoenix Suns – San Antonio Spurs 115-94