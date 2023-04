Curling, Mondiali maschili 2023: Italia torna alla vittoria e resta in corsa, sconfitta 8-3 la Nuova Zelanda

Torna al successo l’Italia ai Mondiali di curling maschile in corso ad Ottawa, Canada. Dopo la sconfitta patita all’extra-end contro la Norvegia, il quartetto azzurro è riuscito ad avere la meglio con il punteggio di 8-3 della Nuova Zelanda, conquistando il quarto successo su sette partite. Un match in cui si partiva favoriti, ma che in ogni caso non si è rivelato una passeggiata contro gli oceanici ancora a secco di vittorie in questa competizione iridata. Una vittoria che permette all’Italia di rimanere in settima posizione in classifica prima delle due sfide odierne contro Stati Uniti e Svezia in cui si deve assolutamente provare a rientrare tra le prime sei.

RISULTATI E CLASSIFICA

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONA, LA FORMULA

LA PARTITA – Inizio equilibrato, con gli azzurri che sbloccano subito il risultato nel primo end in cui erano di mano, e i neozelandesi che fanno lo stesso nel terzo dopo un secondo chiuso a zero. Svolta dell’incontro è la quinta frazione, in cui il quartetto composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella mette a segno ben quattro punti che indirizzano la contesa sul punteggio di 5-1. Dopo due mani nulle la Nuova Zelanda si rifà sotto fino al 5-3, però l’Italia riesce a chiudere nel nono end con altri tre punti che chiudono il match.