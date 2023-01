Nba 2022/2023: 10° derby di fila per i Clippers sui Lakers, Boston cade a Miami

Sette le sfide andate in scena nella notte italiana per la Regular Season NBA 2022/2023, che si è conclusa con i Clippers che si sono aggiudicati il loro 10° derby di Los Angeles consecutivo. Partita dominata da Kawhi Leonard e compagni, che hanno tirato con percentuali irreali dalla linea dei tre punti sin dai primi minuti di gioco. Si chiude 115-133: terza vittoria di fila per i Clippers, che risalgono fino alla quinta posizione ad Ovest, mentre i Lakers si fermano a due successi filati e sono di nuovo tredicesimi con un record di 22-26. LeBron ritroverà a breve Anthony Davis e il nuovo arrivato Rui Hachimura: i gialloviola hanno bisogno di inanellare una striscia di vittorie.

RISULTATI E CLASSIFICHE

I Clippers risalgono in classifica anche perché i Mavericks incassano un’altra sconfitta pesante, questa volta in casa per mano degli Washington Wizards. Decide un tiro libero di Kuzma a 2” dalla fine dei regolamentari, per fissare lo score sul 126-127. Trenta punti per l’ex ala dei Lakers, mentre la solita prestazione monstre di Doncic (41 punti, 15 rimbalzi, 6 assist) non è bastata neanche questa volta. Dallas che viene raggiunta dai Phoenix Suns, in grado di ottenere il loro quarto successo di fila: è dominio 128-97 sui malcapitati Charlotte Hornets.

Continuano a scendere i New Orleans Pelicans, giunti alla quinta sconfitta consecutiva: in Louisiana vincono in un partita a basso punteggio i Denver Nuggets 98-99 grazie ad un canestro di Jokic a 16” dalla sirena. I Pelicans, che ad inizio stagione sono anche stati in test alla Conference, ora sono scesi in quarta posizione e vedono arrivare da dietro un buon numero di squadre. Zion Williamson dovrà rimanere ai box per ancora un paio di settimane, ma coach Willie Green spera di ritrovare presto Brandon Ingram dopo un’assenza molto prolungata.

A Est continua la risalita dei Miami Heat, che rifilano ai Boston Celtics la seconda sconfitta in poco più di 24 ore. Finisce 98-95 con un Adebayo da 30 punti e 15 rimbalzi, ma la capolista di conference è scesa in campo senza Jaylen Brown, Malcolm Brogdon e Al Horford. Buon successo anche dei New York Knicks per 105-102 sui Cleveland Cavaliers: 36 punti e 13 rimbalzi per Julius Randle, mentre ai Cavs non è bastato il ritorno in campo di Donovan Mitchell e la doppia doppia di Jarrett Allen. Infine, tornano alla vittoria gli Indiana Pacers per 116-110 sui Chicago Bulls: 26 per Turner, 20 punti e 10 assist per T.J. McConnell.

Notte tra martedì 24 e mercoledì 25 gennaio

Indiana Pacers – Chicago Bulls 116-110

Miami Heat – Boston Celtics 98-95

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 105-103

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets 98-99

Dallas Mavericks – Washington Wizards 126-127

Phoenix Suns – Charlotte Hornets 128-97

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 115-133