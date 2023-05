Los Angeles Lakers-Golden State Warriors stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-4 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in tv la sfida tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, gara-4 della serie playoff NBA 2022/2023. James e compagni conducono 2-1 e vogliono approfittare del fattore campo per incrementare il vantaggio e garantirsi due match point prima di un’eventuale gara-7. Di contro, i Warriors vogliono vendicare la sconfitta subita in casa in gara-1 e cercheranno di ripristinare la parità. Un compito non facile visto che secondo i bookmakers a partire favoriti saranno proprio i gialloviola. La palla a due è prevista stanotte, tra lunedì 8 e martedì 9 maggio, alle 04:00 italiane. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW ed NBA League Pass.