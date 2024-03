I Chicago Bulls continuano a sperare nei playoff nel segno di DeMar DeRozan

Successo fondamentale in chiave playoff per i Chicago Bull, che sconfiggono all’over time gli Indiana Pacers di Tyrese Haliburton. La squadra di Billy Donovan vince per 132-129 ad Indianapolis, continuando così a sperare nella qualificazione alla post-season. Ora Bulls sono al 9^ posto in classifica, in piena zona play-in, con 32 vittorie stagionali e 34 sconfitte.

Assoluto protagonista della vittoria di Chicago è DeMar DeRozan, che ha messo ha segno 46 punti, con un pazzesco 15/24 dal campo, insieme a 9 rimbalzi e 3 assiti, dando anche il suo contributo in difesa con 2 palle rubate e 1 stoppata. L’ex stella dei Raptors e degli Spurs ha portato la partita ai supplementari grazie ad un canestro pazzesco a soli 2 secondi dalla fine della partita, a dimostrazione di quanto “Demarvelous” sia diventato un giocatore decisivo nei finali di partita, o come dicono gli americani “clutch player”. Oltre che alla super prestazione del nativo di Compton, Nikola Vucevic ha fatto registrare la sua solita doppia-doppia con 12 punti e 12 rimbalzi, mentre Alex Caruso ha inciso con 23 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Bella partita anche da parte di Coby White e Ayo Dosunmu, rispettivamente autori di 15 e 20 punti.

L’obiettivo dei Bulls è quello di fare meglio della scorsa stagione, dove furono eliminati al play-in dai Miami Heat di Jimmy Butler, e ancora una volta le sorti della squadra sono in mano a Derozan, visto che Zach Lavine, altra stella del roster, starà fuori per il resto della stagione, dopo l’operazione per via di una frattura al piede destro. Oltre Lavine, coach Donovan, il prossimo anno, potrebbe riabbracciare anche Lonzo Ball, che è fuori dai giochi da più di due anni, a causa degli infortuni al ginocchio, ma con la stella ex UCLA bisogna essere sempre cauti, come tutto il periodo in cui è stato ai box. I Bulls vogliono i playoff, e con un Derozan in queste condizioni il traguardo sembra alla portata.