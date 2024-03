Giovanni Carnevali: “Marotta presidente Figc? Sarebbe un ruolo perfetto per lui”

“Marotta presidente della Figc? È un grande manager e un grande politico, potrebbe essere un ruolo perfetto per lui perché conosce le problematiche del nostro mondo. Lui ha tutte le capacità per ricoprire qualsiasi ruolo”. Lo ha detto l’amministratore delegato, Giovanni Carnevali in un’intervista a Radio TV Serie A. “C’è sempre stata grande stima, abbiamo lavorato insieme in diverse squadre – ha aggiunto il dirigente neroverde –. Ho imparato tanto da lui, dal punto di vista sportivo ma anche gestionale e di marketing. Il nostro è un rapporto di amicizia ma anche di litigi durante le trattative, perché poi ognuno fa gli interessi del proprio club. È capitato di litigare, parlando di giocatori ambiti da altre società per i quali si discuteva e non si riusciva a trovare un accordo”. Sulla possibilità di tornare a collaborare insieme ha concluso: “Sarebbe fantastico lavorare, dipende da cosa farà lui in futuro. Mi piacerebbe, da lui c’è sempre da imparare”.