Highlights New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 118-123: Nba Play-In 2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 14

Ad ovest i Thunder superano i Pelicans e possono inseguire l’ultimo posto nei playoff utile grazie ad un successo 118-123. In luce Shai Gilgeous-Alexander che chiude con 32 punti a referto, Josh Giddey sfiora la tripla doppia con 31 punti, 9 rimbalzi e 10 assist, mentre Lu Dort ne aggiunge 27. Per i Pelicans quintetto tutto in doppia cifra, con i 30 punti di Brandon Ingram (7 assist e 6 rimbalzi) e la doppia doppia di Valanciunas (16 punti e 18 rimbalzi).