Golden State Warriors-Sacramento Kings stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-4 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Golden State Warriors e Sacramento Kings, gara-4 della serie playoff NBA 2022/2023. I campioni in carica provano a riportare in parità la serie dopo essersi ritrovati sotto per la prima volta in una serie dal 2007 ad oggi. Torna Draymond Green, scontata la squalifica di un turno. Curry e compagni in casa sono un’altra squadra a quella ammirata in trasferta nel corso di questi mesi. I Kings, però, sulle ali dell’entusiasmo provano a conquistarsi un match point da sfruttare in casa. La palla a due è prevista stasera, domenica 23 aprile, alle ore 19:00. Diretta su Sky Sport NBA, e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW ed NBA League Pass.