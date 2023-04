Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-4 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets, gara-4 della serie playoff NBA 2022/2023. Finora non c’è stata storia e l’epilogo della serie sembra abbastanza segnato. Di un livello decisamente superiore la prima testa di serie della Western Conference, che stanotte proverà già a chiudere i conti a Minneapolis. I Twolves, dal canto loro, provano quantomeno a mettere a segno il punto della bandiera. La palla a due è prevista questa notte, tra domenica 23 e lunedì 24 aprile, alle 03:00 italiana. Diretta in esclusiva sulla piattaforma NBA League Pass.