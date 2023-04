Atlanta Hawks-Boston Celtics stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-4 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Atlanta Hawks e Boston Celtics, gara-4 della serie playoff NBA 2022/2023. Grazie anche ad una super performance di Trae Young, gli Hawks sono riusciti ad avvicinarsi vincendo in gara-3 davanti al pubblico amico. Ora, però, viene il difficile. Battere due volte di fila una squadra come i Celtics attuali è impresa tutt’altro che semplice in un contesto di playoff. La palla a due è prevista questa notte, tra domenica 23 e lunedì 24 aprile, all’01:00 italiana. Diretta in esclusiva sulla piattaforma NBA League Pass.