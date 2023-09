Golden State Warriors, Kerr: “Fiducioso per il rinnovo. Paul? Ancora non abbiamo deciso se partirà in quintetto”

I Golden State Warriors si preparano per un’altra stagione NBA da protagonisti. Un nuovo general manager per il team californiano, con Mike Dunleavy Jr che ha preso il posto di Bob Myers, ma sempre Steve Kerr in panchina nonostante un contratto in scadenza. “Mi sento benissimo per la mia posizione qui”, ha detto Kerr lunedì in vista dell’inizio del training camp della squadra. “Voglio restare qui. So che Mike e Joe mi vogliono qui, quindi sono molto fiducioso che qualcosa verrà fatto. Ma non sono affatto stressato per questo. Sono perfettamente in grado di allenare se mi resta un solo anno di contratto. Non fa differenza”, ha aggiunto.

Tra le novità di questa stagione in casa Warriors c’è Chris Paul, riguardo il quale Kerr ancora non ha deciso se farlo partire in quintetto o come leader della second unit: ‘‘Per come la vedo io abbiamo sostanzialmente sei titolari e solo cinque partono in quintetto. Non ho ancora deciso cosa faremo: proveremo diverse combinazioni e vedremo i risultati. Ovviamente tutti e sei giocheranno molti minuti per noi. Ma per far funzionare quello che vogliamo fare tutti devono impegnarsi nel nostro progetto, indipendentemente da chi parte titolare e chi no. Per funzionare tutta la squadra deve metterci del suo”.