Perché Genoa-Milan si gioca di sabato e tre giorni dopo la trasferta di Dortmund? Ecco la risposta

Genoa-Milan fa polemica. Soprattutto tra i tifosi rossoneri che chiedono a gran voce come sia possibile che la partita valevole per l’ottava giornata di campionato si giochi di sabato 7 ottobre a soli tre giorni dalla delicata e importante trasferta di Champions League con il Borussia Dortmund prevista per mercoledì 4 alle ore 21. E allora andiamo a scoprire il perché di questa scelta che ha un solo nome e cognome: diritti televisivi.

LA SCELTA DI SKY

Il match del Ferraris è stato opzionato da Sky (che ha la terza, la sesta e la nona scelta per ogni giornata) e quindi oltre che su Dazn, deve andare in onda anche sui canali di Sky Sport. Il che comporta delle restrizioni ben precise: sì, perché nel bando tv ad ogni slot orario corrisponde la trasmissione dell’incontro su una piattaforma piuttosto che un’altra. Sky trasmettendo tre partite ogni giornata ha ovviamente tre slot dedicati e nel caso dell’ottava giornata in questione sono i seguenti: venerdì sera ore 20:45, sabato sera ore 20:45 e domenica ore 12.30. Quindi escludendo il venerdì sera dove chiaramente Genoa-Milan non si sarebbe potuta giocare, rimangono a disposizione sabato sera e domenica alle 12.30. E qui entra in gioco la scelta che, per questioni logistiche legati agli ascolti e alla valorizzazione del prodotto, si preferisce mettere in prima serata la miglior scelta del week-end Sky (le altre due sono Monza-Salernitana e Lecce-Sassuolo).

IL REGOLAMENTO

Cosa dice il regolamento della Lega di Serie A a tal proposito? Che una partita può essere programmata in qualsiasi orario e in qualsiasi data basta che tra un match e l’altro della squadra in questione ci siano due giorni pieni di riposo. E in questo caso ovviamente ci sono: il Milan gioca di mercoledì a Dortmund ed ha giovedì e venerdì di riposo. Quindi sabato potrebbe giocare in qualsiasi orario, teoricamente anche alle 15 (anche se sarebbe una scelta estrema).

I PRECEDENTI

Sul finire dello scorso campionato è accaduta esattamente la stessa cosa, ma con l’Inter. Andiamo a riavvolgere il nastro: i nerazzurri mercoledì sera giocano la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina allo stadio Olimpico e poi alla penultima giornata del campionato devono affrontare l’Atalanta in un match decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. La partita viene scelta, come nel caso di Genoa-Milan, da Sky. E quindi può giocarsi, come nel caso di Genoa-Milan, o sabato sera o domenica alle 12.30. Anche qui si opta per il prime-time e quindi l’Inter è costretta a giocare tre giorni dopo la finale. Ma ce ne sono molteplici di precedenti: basta pensare alle squadre che giocano in Europa il giovedì e poi giocano regolarmente la domenica, anche alle ore 15 come è successo a Fiorentina e Atalanta questo fine settimana. Il calcio delle tv è anche questo. Prendere o lasciare.