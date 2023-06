Napoli, Il Mattino: sorpresa Galtier, è lui il favorito per la panchina azzurra

Colpo di scena per quanto riguarda la panchina del Napoli, contesa ora da tre persone. Ultimamente sembravano rimasti in corsa solamente Paulo Sousa e Rudi Garcia, ma nelle ultime ore è emerso un altro nome. A rivelarlo è Il Mattino, spiegando come in pole position per il ruolo di allenatore dei partenopei ci sia adesso Cristophe Galtier. Il tecnico francese ha infatti risolto il contratto con il Paris Saint-Germain e si è proposto al Napoli. L’unico ostacolo è rappresentato dall’aspetto economico dato che Galtier chiede un ingaggio di 5 milioni per tre anni: una cifra elevata ma non del tutto fuori portata per Aurelio De Laurentiis, il quale però non ha alcuna intenzione di fare il passo più lungo della gamba né di accelerare i tempi. Il presidente dei partenopei incontrerà dunque i tre candidati per l’ultima volta prima di decidere.