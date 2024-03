Corsa playoff: ancora due posti ad est, mentre ad ovest continua il duello Warriors Rockets

La corsa ai playoff nella Eastern Conference è sempre più delineata, la lotta per il 9^ e 10^ posto è molto accesa tra Chicago Bulls, Atlanta Hawks e Brooklyn Nets, che nella notte hanno vinto tutte e tre, accendendo ulteriormente il rush finale.

I Bulls, grazie alla vittoria per 125-99 sugli Indiana Pacers, grazie ad un ottimo Demar Derazon, autore di 27 punti, mantengono il 9^ posto in classifica, oltre che alle due vittorie di distanza con il 10^ posto. Nell’ultima posizione valevole per i play-in gli Atlanta Hawks, che nella notte, grazie ad un super Dejounte Murray capace di siglare 30 punti, sconfiggono per 120-106 i Portland Trail Blazers, confermando così il distacco con i Brooklyn Nets, reduci dalla vittoria sui Washington Wizards per 122-119, con un super Cam Thomas da 38 punti. Bridges e compagno credono ancora nella qualificazione, finché il calendario non li condannerà definitivamente, ma sulla carta sia i Bulls che Hawks sembrano avere sia più qualità che esperienza, requisiti fondamentali per il finale di stagione e per la futura corsa playoff, oltre che un numero maggiore di vittorie che gli permette di stare più in alto in classifica.

Se ad est sembra quasi tutto deciso, ad Ovest i giochi sono ancora molto aperti, e nella notte la scontro tra Warriors e Rockets ha ulteriormente acceso il rush finale. La squadra di coach Kerr, nonostante l’espulsione dopo neanche quattro minuti di Draymond Green per due falli tecnici, riesce a sconfiggere per 101-93 gli Orlando Magic, grazie alla solida prestazione di Andrew Wiggins, per lui 23 punti e 6 rimbalzi. Curry e compagni mantengono così una gara di distanza dagli Houston Rockets, che nella notte trovano l’ennesimo successo, il 10 consecutivo. Questa volta ad arrendersi ai colpi dei ragazzi di coach Udoka sono gli Oklahoma City Thunder, sconfitti per 132-126. Ancora una volta il grande protagonista è Jalen Green con 37 punti a referto, ottime anche la gara di Amen Thompson, con 25 punti e 15 rimbalzi, e Dillon Brooks, per lui 20 punti. I Rockets continuano a spingere forte, mettendo così pressione agli Warriors e regalando un finale di stagione sempre più emozionante e in bilico.