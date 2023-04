Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-4 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, gara-4 della serie playoff NBA 2022/2023. Serie finora a senso unico, nonostante i Nets in gara-3 abbiano provato fino all’ultimo secondo a giocarsela contro i più forti avversari. I Sixers non avranno sul parquet Joel Embiid per un problema al ginocchio. Vedremo nei prossimi giorni se è un scelta dettata dalla prudenza visto l’ampio vantaggio nella serie, oppure se l’infortunio è più serio. Bridges e compagni proveranno in ogni caso a vincere davanti al pubblico del Barclay’s Center e riportare la serie a Philadelphia per un’altra partita. La palla a due è prevista stasera, sabato 22 aprile, alle ore 19:00. Diretta su Sky Sport NBA, e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW ed NBA League Pass.