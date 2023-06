Basket, ufficiale il ritiro di Lou Williams: è stato per tre volte il sesto uomo dell’anno NBA

Lou Williams si ritira a 36 anni, al termine di una carriera NBA lunga 17 stagioni, in cui ha disputato 1.123 partite: solo in 122 di queste è partito in quintetto, una statistica che – già da sola – fa di lui l’emblema del sesto uomo. E infatti l’ex giocatore di Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Houston Rockets, Los Angeles Clippers e Atlanta Hawks – con cui ha disputato la sua ultima partita NBA nell’aprile 2022 – dell’essere la scintilla a gara in corso ha fatto la sua ragione di vita, unico giocatore nella storia della lega insieme a Jamal Crawford a vincere per tre volte il premio di sesto uomo dell’anno (2015, 2018 e 2019). Oggi, oltre un anno dopo l’ultima apparizione su un parquet NBA, Williams mette ufficialmente fine alla sua carriera, una carriera che lo ha visto segnare 15.593 punti, 13.396 dei quali segnati nel suo ruolo di riserva (record NBA, nessuno nella lega ne ha segnati di più entrando dalla panchina). L’addio arriva con un bellissimo video narrato dalla figlia di Williams, che ripercorre le tappe della carriera del suo papà.