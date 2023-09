Basket in lutto, è morto a 42 anni Brandon Hunter: ex NBA, ha giocato anche in Serie A

A soli 42 anni è morto Brandon Hunter, ex cestista NBA con un trascorso anche in Italia. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la Ohio University, dove Hunter ha militato dal 1999 al 2003. “Siamo addolorati per la perdita della leggenda del basket dell’Ohio Brandon Hunter. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di Brandon in questo momento” si legge. Scelto nel 2003 al secondo giro del Draft NBA, dopo due stagioni con i Boston Celtics e gli Orlando Magic è sbarcato in Europa e successivamente in Italia. Nella nostra Serie A, vanta un totale di 103 presenze con le maglie di Napoli, Livorno, Biella e Montegranaro.