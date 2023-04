NY Knicks-Cleveland Cavaliers stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-4 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra New York Knicks e Cleveland Cavaliers, gara-4 della serie playoff NBA 2022/2023. Al Madison Square Garden, Midtown Manhattan, i Knicks provano a trovare l’allungo decisivo nella serie. In gara-3 una difesa eccezionale, quella messa sù da coach Thibodeau, che ha lasciato i Cavs sotto gli 80 punti. Donovan Mitchell il suo lo fa sempre, ma in questa trasferta deve alzare il livello anche Darius Garland, oltre alla necessità di avere qualcosa in più anche da Evan Mobley e Jarrett Allen in area. La palla a due è prevista stasera, domenica 23 aprile, alle ore 19:00. Diretta su Sky Sport NBA, e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW ed NBA League Pass.