Mondiali basket 2023, Serbia domina la Repubblica Dominicana e va ai quarti: Italia prima nel girone

L’Italia termina la seconda fase dei Mondiali di basket da prima nel girone. Dopo il successo di questa mattina su Portorico che aveva dato la qualificazione ai quarti, gli azzurri di Pozzecco sono ora anche certi della prima posizione. Questo perché nell’altro scontro da dentro o fuori è la Serbia a dominare la sfida contro la Repubblica Dominicana. Un match già indirizzato dal 29-15 del primo quarto in favore di Bogdanovic e compagni, con la guardia degli Atlanta Hawks oggi decisamente più ritmo rispetto alla sconfitta subita con l’Italia: 20 punti senza sbagliare un tiro dal campo. Alla fine la Serbia ne mette a tabellino 112 di punti, contro i 79 dei caraibici, ai quali non sono bastati i 25 di Karl-Anthony Towns. Questo vuol dire che la Serbia attende la vincente dell’incontro in corso tra Stati Uniti e Lituania, mentre l’Italbasket affronterà la perdente di quel match.