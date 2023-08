Mondiali Basket 2023, la Repubblica Dominicana batte l’Angola 75-67

La Repubblica Dominicana batte l’Angola 75-67 e conquista l’accesso alla prossima fase dei Mondiali di basket da prima del girone. Una sfida osservata dagli azzurri di Pozzecco come spettatori interessati, in vista del match contro le Filippine in programma alle 14:00 ora italiana. A Fontecchio e compagni basterebbe addirittura una sconfitta con 11 punti di scarto (non uno di più) per staccare il pass dopo quel brutto passo falso contro i dominicani. Questi ultimi contro l’Angola si confermano il team con la migliore condizione del girone anche se oggi non replicano le percentuali da tre fatte segnare contro gli azzurri. Towns e compagni trovano infatti cinque triple su venticinque tentate, che bastano contro le due degli angolani. Andres Feliz si conferma il più in forma con 17 punti e 6 rimbalzi, il 37enne capitano Victor Liz chiude con 13 punti e 8 rimbalzi. Niente doppia cifra invece per Karl Anthony Towns che non va oltre gli 8 punti. Il miglior realizzatore del match è l’angolano Silvio De Sousa, che sfiora la doppia doppia con 19 punti e 9 rimbalzi con 8/13 dal campo, mentre il giocatore degli Atlanta Hawks, Bruno Fernando si accontenta di 13 punti. Adesso toccherà agli azzurri nell’inferno dell’Araneta Coliseum. Può bastare una sconfitta indolore, ma c’è voglia di vincere nel team Italia per spazzare nervosismo e malumori.