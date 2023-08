Mondiali Basket 2023, Italia all’esame Repubblica Dominicana. Melli: “Superata pressione, niente è scontato”

Sale l’attesa per il secondo impegno dell’Italbasket ai Mondiali 2023 in corso di svolgimento in Giappone e nelle Filippine. Domattina alle 10:00 italiane infatti gli Azzurri affronteranno la Repubblica Dominicana, nel match che mette di fronte le due squadre vittoriose nella prima giornata. Il successo tutt’altro che convincente contro l’Angola è servito per rompere il ghiaccio con l’esordio ai Mondiali, che per 11 giocatori su 12 era assoluto. Adesso però serve cambiare marcia per continuare a vincere e mettere al sicuro l’accesso alla seconda fase.

MONDIALI BASKET 2023: RISULTATI E CLASSIFICHE

MONDIALI BASKET 2023: IL REGOLAMENTO

PROGRAMMA E TV MONDIALI BASKET 2023

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

Sul tema è intervenuto uno dei veterani del gruppo, Nicolò Melli: “In un Mondiale niente è scontato, quindi abbiamo vinto una partita che non era scontata e siamo contenti di questo. Sicuramente c’era pressione, sappiamo che si può perdere e vincere contro tutti – spiega l’azzurro, arrivato a quota 110 presenze in nazionale – La Repubblica Dominicana ruota intorno a Towns, dovremo essere bravi a limitarlo difendendo bene di squadra. Si tratta di un giocatore che ha un grandissimo talento, usa bene le mani, trova il canestro facilmente e per la taglia che ha gioca molto da fuori.” Da un punto di vista tattico, Melli ha le idee chiare: “Per certi versi potrebbe essere una partita simile a quella con l’Angola, contro una squadra molto fisica che ha un ritmo molto elevato.”

Arrivano anche le parole di uno dei giovani del gruppo, ovvero Gabriele Procida. “E’ stato incredibile fare l’esordio al Mondiale davanti a 20mila persone, allenamento dopo allenamento ho capito che sarei potuto rientrare nei 12 ma non mi aspettavo comunque la chiamata del coach – spiega Procida, che con l’Angola ha raccolto la sua undicesima presenza con la maglia dell’Italia – Dovremo rallentare il contropiede dei dominicani, hanno Towns come riferimento ma sono tutti molto forti. Sarà una partita difficile, forse ancora di più della prima.”