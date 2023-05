Milano-Sassari, Bucchi: “Contro Milano si deve combattere”

La Dinamo Banco di Sardegna tenterà di mantenere vivo il sogno scudetto a Milano il 27 maggio, alle 18, quando sfiderà l’Olimpia in semifinale. Piero Bucchi, coach della squadra, ha dichiarato: “Siamo consapevoli della loro forza, abbiamo fatto una grande serie con Venezia, cercheremo di fare qualcosa in più della passata stagione. Cerchiamo di essere il più competitivi possibile, di riuscire a fare il massimo contro giocatori di primissima fascia, allenati da coach Ettore Messina. Stiamo parlando del top, la nostra sfida personale è di superare i nostri limiti, di andare oltre. Se un giocatore o un addetto ai lavori si ritiene soddisfatto di essere in semifinale fa un grande errore. Contro Milano si deve provare ad andare oltre, combattere, determinati, non presuntuosi, ma con coraggio e un po’ sfacciati. Loro sono fortissimi e hanno la possibilità di ruotare o di fare scelte a seconda della situazione, noi possiamo puntare sulla coesione e sul gruppo“.