Brighton, il presidente Bloom: “Competeremo a tutti i livelli anche nella prossima stagione”

Dopo aver conquistato l’accesso all’Europa League, il presidente del Brighton, Tony Bloom, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘talkSPORT’, si è mostrato sempre più ambizioni per il futuro: “Sono sicuro che competeremo a tutti i livelli anche nella prossima stagione, anche se perderemo qualche stella della nostra squadra. E’ una cosa normale che succede in tutti i club e non siamo preoccupati per questo. Alla giusta cifra qualche giocatore andrà via, ma vogliamo essere ancora più forti il prossimo anno”.