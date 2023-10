Lutto nel basket: è morto l’ex azzurro Nino Cescutti, aveva 84 anni

di Redazione 68

Lutto ad Udine. Nino Cescutti, 84 anni, ex azzurro e due volte campione d’Italia, è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre camminava sotto una forte pioggia. Inutili i soccorsi dei sanitari. Lo comunica la Federbasket in una nota. “Alla famiglia Cescutti vanno il commosso abbraccio e le sentite condoglianze del presidente FIP Giovanni Petrucci, a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana”, si legge nel comunicato della Fip. Giambattista Cescutti, detto Nino, ha giocato 30 gare (133 punti) in Azzurro partecipando al Campionato del Mondo del 1963 in Brasile e all’Europeo del 1965 a Mosca. Ha vinto due scudetti (1959 con il Simmenthal Milano e nel 1964 con l’Ignis Varese) oltre ad una Coppa Intercontinentale e la Coppa delle Coppe (1966). Miglior realizzatore della serie A nel 1960 e nel 1962. Ha chiuso la carriera ad Udine. Ha allenato in Svizzera e poi l’APU Udine nella stagione 74-75.