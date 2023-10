Basket, Polonara inizierà un ciclo di chemioterapia

Dopo l’operazione delle scorse settimane per una neoplasia testicolare, l’ala della Virtus Bologna e della nazionale di basket Achille Polonara inizierà nei prossimi giorni un ciclo di chemioterapia adiuvante che lo terrà lontano dalle competizioni per almeno quattro settimane. Lo fa sapere la Virtus, in un aggiornamento delle condizioni di salute del giocatore. Al termine del periodo di chemioterapia verrà rivalutato il suo inserimento in gruppo. Nel frattempo Polonara riprenderà ad allenarsi individualmente.