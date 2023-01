Highlights Varese-Tortona 88-89, Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 48

Tortona batte Varese 89-88 nella 13ª e prima giornata dell’anno di Serie A1 2022/2023. Vittoria nel finale per gli ospiti che trovano una vittoria quasi insperata dopo aver recuperato uno svantaggio di 13 punti a inizio quarto quarto. Non bastano i 35 punti con 5 rimbalzi e 10 assist di un incredibile Ross ad evitare la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite a Varese. Daum trascina Tortona con 17 puti e 7 rimbalzi. Nella prossima giornata Tortona ospiterà la Virtus Bologna. Varese volerà in Puglia per affrontare Brindisi.