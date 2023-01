Basket, Serie A1 2022/2023: Tortona batte Varese allo scadere 89-88

Tortona batte Varese nel finale 89-88 della prima giornata del 2023 di Serie A1 2022/2023. Varese butta via un vantaggio 13 punti nell’ultimo quarto per poi recuperare uno svantaggio di 5 punti nell’ultimo minuto. Ultimo minuto in cui Tortona trova la tripla del pareggio e il libero della vittoria allo scadere. Varese resta ferma in 6ª posizione in classifica con 7 vittorie e 6 sconfitte. Tortona consolida il 3° posto con 9 vittorie e 4 sconfitte. Nella prossima giornata Tortona ospiterà la Virtus Bologna per poi andare in trasferta a Milano contro l’Olimpia. Varese volerà in Puglia per affrontare Brindisi, reduce dalla vittoria esterna su Trento.

Primo quarto con Varese che trova il massimo vantaggio sul 13-7. Tortona reagisce e ribalta il punteggio nell’ultimo possesso chiudendo i primi 10 minuti in vantaggio 18-17. Percentuali simili per entrambe le squadre, rispettivamente 43% e 47% al tiro e 50% e 57% dalla media distanza, in un primo quarto estremamente equilibrato.

Nel secondo quarto Tortona prova ad allungare trovando il massimo vantaggio sul 27-35. I padroni casa escono bene dal timeout e riescono a recuperare lo svantaggio e a chiudere il secondo quarto avanti di 2 lunghezze 44-42. Sponda Varese bene Ross e Woldetensae con 12 e 11 punti. Tengono a galla Tortona Cain e Daum con 8 punti a testa.

Terzo quarto combattuto in cui si lotta punto a punto. Negli ultimi minuti Varese riesce a scappare via con un parziale di 17-5 che permette ai padroni di casa di chiudere il terzo quarto in vantaggio di 11 punti sul 73-62. Protagonista dell’allunga è Ross, che mette a segno altri 9 punti.

Nel quarto quarto Varese prova a mantenere il vantaggio accumulato nel quarto precedente ma deve subire un parziale di 7-0 in due minuti di Tortona, che torna sotto di 3 sul 73-70. Si lotta punto a punto con Tortona che sembra aver chiuso il match sull’85-80 a 1 minuto dalla fine. Varese ci prova e riesce nella rimonta e nel sorpasso andando sull’88-85 a un possesso dalla vittoria. Tortona trova la tripla del pareggio e il libero della vittoria a tempo scaduto,