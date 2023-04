Highlights Varese-Scafati 95-81, Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Sofia Cioli 13

Il video con gli highlights di Varese-Scafati 95-81, sfida valida come ventinovesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Vittoria fondamentale per la squadra di coach Brase in ottima salvezza; con questi due punti raggiunge quota 22 punti in classifica e aggancia proprio la formazione di coach Sacripanti insieme a Treviso e Basket Napoli.