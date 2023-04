Masters 1000 Madrid 2023: Alcaraz e Rublev agli ottavi, Coric sorprende Hurkacz

Oggi si sono giocati i terzi turni del Masters 1000 di Madrid 2023. Non sbaglia Alcaraz, che si sbarazza di Dimitrov in due set con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e mezza di gioco. Prova convincente del numero 1 del tabellone, che agli ottavi se la vedrà con Zverev. Il tedesco ha passeggiato su Grenier vincendo 6-1 6-0 in neanche un’ora di gioco. In costante miglioramento Zverev che, dopo aver rischiato l’eliminazione con Carballes Baena, offrirà una valida sfida ad Alcaraz. Continua il super momento di forma di Rublev che batte 6-2 7-5 Nishioka e si regala il derby russo contro l’amico Khachanov. Il russo ha avuto la meglio su Bautista Agut, 7-5 4-6 6-3, in una battaglia durata quasi tre ore. Sorpresa di giornata la vittoria di Coric su Hurkacz. Il croato conferma l’ottimo feeling sulla terra, approfittando delle difficoltà del polacco su questa superficie, e batte la testa di serie numero 12 7-6(3) 6-3.