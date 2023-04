Highlights Varese-Reggio Emilia 81-85, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Vittoria importantissima in zona retrocessione per Reggio Emilia, che vince in casa di Varese 85-81. Seconda vittoria in fila, quarta nelle ultime cinque partite, per la squadra di coach Sakota che continua la risalita uscendo dalla zona calda di classifica salendo a 9 vittorie e 16 sconfitte scavalcando Scafati e Verona. Varese resta ferma al 5° posto a 14 vittorie e 11 sconfitte in piena zona playoff.