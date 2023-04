Highlights Brescia-Verona 88-79, basket Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 8

Gli highlights di Brescia-Verona 88-79, sfida valida come venticinquesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Importante successo in chiave salvezza per gli uomini di coach Magro, che ottengono la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e si allontanano ulteriormente dall’ultimo posto. Continuano invece i problemi per gli scaligeri, fermi a quota 16 punti. Ecco le immagini salienti del match.

TABELLINO