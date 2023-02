Highlights Varese-Olimpia Milano 75-87, Serie A1 Basket 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 28

Terzo successo di fila nella Serie A1 per l’Olimpia Milano, che espugna il Palasport Lino Oldrini e sconfigge Varese per 87-75 grazie ad un ottimo secondo tempo. Buone prestazioni per gli ospiti da parte di Luwawu-Cabarrot (14 punti), Napier (12 punti) e Datome (8 punti), mentre agli sconfitti non sono bastati i 16 punti di uno scatenato Ross e i 13 messi a segno da Johnson. A far la differenza, in favore dei meneghini, è stata la fantastica percentuale di 58,8% dai tre punti, contro il non eccellente 33,3% della compagine rivale. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.