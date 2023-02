Highlights Venezia-Pesaro 93-77, Serie A1 Basket 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 34

Venezia è tornata alla vittoria nella Serie A1 dopo quattro k.o. consecutivi e, per coach Neven Spahija, si è trattato di un esordio trionale: 93-77 su Pesaro, con un distacco di +16 che poteva essere ben più ampio. Il primo quarto, infatti, è terminato 28-7 in favore dei padroni di casa, che hanno subito ammazzato il match e hanno potuto poi gestire senza pressione, quella pressione che recentemente ha giocato brutti scherzi ai lagunari. Per loro si tratta del successo numero 9 e in classifica i punti sono 18, quota che permette loro di agganciare la zona play-off. Riviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.