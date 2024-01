Highlights Valencia-Olimpia Milano 84-72, basket Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 6

Il video con gli highlights del match tra Valencia e Olimpia Milano, valido per la 22^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Non riesce il colpo esterno ai meneghini, che si affidano a Napier e Hall (20 e 18 punti) ma cedono per 84-72. Nonostante 10 lunghezze di vantaggio, la squadra di Ettore Messina si fa rimontare e manca l’appuntamento con un’importante vittoria in chiave play-in. Ecco le immagini salienti.

