Olimpia Milano ko a Valencia, Messina: “Complimenti a loro per come l’hanno ribaltata”

“Faccio i complimenti ai nostri avversari. Quando eravamo in controllo della partita dopo 26 minuti giocati veramente bene, con l’aggressività della loro difesa, con il loro pressing, molto fisico, hanno ribaltato la gara. Hanno forzato palle perse che ci hanno mandato fuori ritmo e alla fine ci sono costate tanto, a prescindere da chi avevamo e chi non avevamo”. Lo ha detto coach Ettore Messina dopo la sconfitta dell’Olimpia Milano in Eurolega contro Valencia: “I primi 26 minuti sono stati eccellenti, ma a questo livello, in nessuna partita di EuroLeague sono abbastanza. Sapevamo che sarebbero stati aggressivi, contro il loro pressing non siamo stati abbastanza bravi a muovere velocemente la palla”.