Highlights Trento-Varese 90-80, Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 37

Trento batte Varese in casa nella 16ª giornata di Serie A1 2022/2023. I padroni di casa vincono 90-80 al termine di un match dall’alta qualità offensiva, come ogni partita di Varese. Trento manda cinque giocatori in doppia cifra con Crawford, Atkins, Spagnolo, Flaccadori e Grazulis che combinano 72 punti e regalano la vittoria a Trento dopo due sconfitte in fila. Top scorer di Varese Ross con 16 punti 3 rimbalzi e 4 assist.