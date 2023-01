Basket, Serie A1 2022/2023: Milano cade in casa di Reggio Emilia, Treviso vince nel finale a Brescia

Nella giornata di oggi si sono disputati i match della 16ª giornata di Serie A1 2022/2023. Sorpresa di giornata la sconfitta di Milano in casa di Reggio Emilia 73-68 nonostante l’ottima prestazione di Davies che mette a segno 22 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. Venezia cade in casa contro Trieste 81-72 e perde la seconda partita in fila dopo la sconfitta con Bologna settimana scorsa. Top scorer dell’incontro Bartley con 21 punti. Male in attacco Venezia con Brook miglior realizzatore con 13 punti. Partita divertente a Trento con i padroni di casa che tornano alla vittoria battendo 90-80 Varese grazie a ben cinque giocatori in doppia cifra con Crawford top scorer con 17 punti e 5 rimbalzi. Treviso riesce a ribaltare Brescia sulla sirena vincendo 81-80 grazie a un super Iroegbu che chiude con 24 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. Non bastano i 19 di Della Valle a evitare la seconda sconfitta in fila per Brescia. Tortona domina tutto match e batte Scafati 79-74 tornando a vincere dopo la trasferta deludente di Milano di settimana scorso. Non bastano a Scafati Okoye e Stone che combinano 34 punti per evitare la terza sconfitta in fila in campionato. Bene Fillow per Tortona con 17 punti. In classifica nessun cambiamento in vetta con Bologna e Milano che restano appaiate a 12 vittorie e 4 sconfitte seguite da Tortona a una sola vittoria di distanza. Trento aggancia e sorpassa Varese, per scontri diretti, in 5ª posizione a 9 vittorie e 7 sconfitte. Nelle zone basse di classifica vincono sia Reggio Emilia che Treviso salendo rispettivamente a 6 vittorie e 5 vittorie in 16 partite.