Highlights Reggio Emilia-Scafati 78-70, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 4

Gli highlights e le azioni salienti dell’incontro tra Reggio Emilia e Scafati, match valido per la 24esima giornata della Serie A1 basket 2022/2023 e terminata per 78-70 in favore dei padroni di casa. Dopo i 5 minuti di overtime, gli emiliani si sono assicurati il terzo successo nelle ultime quattro partite giocate e hanno agganciato proprio Scafati e Verona nella corsa per evitare la retrocessione. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023