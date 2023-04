Highlights Olimpia Milano-Venezia 73-76, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 13

Milano non approfitta della caduta della Virtus Bologna e imita la sua rivale: Venezia vince 76-73 e infligge ai meneghini la settima sconfitta su 24 partite di campionato (terza consecutiva), con un distacco dal primo posto in campionato che resta di 4 punti. Una gara che poteva sembrare ampiamente alla portata di Milano visto com’erano andate le cose nei primi due quarti. L’Olimpia, infatti, aveva iniziato bene ed era andata all’intervallo con ben 9 punti di vantaggio, salvo poi subire la veemente rimonta della compagine ospite, che ha ribaltato la situazione completamente e si è involata nello score, gestendo il minimo vantaggio acquisito fino alla fine e chiudendo sul 76-73. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.

