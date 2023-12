Highlights Cremona-Brindisi 75-58, Serie A 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 47

Il video con gli highlights di Vanoli Cremona-Happy Casa Brindisi 75-58, sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Gara dominata dalla formazione di casa, che ha condotto dal primo all’ultimo minuto. La squadra di Cavina riesce a prendere il largo sul finire del primo tempo, chiuso 40-25, e riesce ad amministrare agevolmente il vantaggio anche nei successivi 20′ fino alla sirena finale. Grande prestazione corale della Vanoli, che manda ben nove uomini a punti. I migliori sono Adrian, Golden e Zegarowski a quota 12, mentre per Brindisi non basta la grande prestazione di Morris, che chiude con 22 punti.