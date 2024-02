Eurocup 2023/2024, Trento perde a Salonicco contro l’Aris: eliminata ai gironi la squadra di coach Galbiati

Con la terza sconfitta consecutiva si chiude l’Eurocup 2023/2024 di Trento, che nell’ultimo turno della fase a gironi perde a Salonicco per 84-77 contro l’Aris. La squadra di coach Galbiati aveva bisogno di una vittoria e in ogni caso non sarebbe bastato, dato che serviva anche un successo di Gran Canaria contro Buducnost che però non è arrivato. Ma a prescindere, problema che non si pone dato che l’Aris con un ultimo quarto da 33-25 riesce a trovare l’allungo decisivo per la conquista del passaggio del turno. Alla formazione trentina non bastano i 20 punti di Baldwin, uno dei tre in doppia cifra con Hubb (15) e Biligha (11).