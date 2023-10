Virtus Bologna-Stella Rossa 85-79, Banchi: “Stasera eravamo in missione, ma ci sono dettagli da correggere”

Coach Luca Banchi ha parlato nel post-partita di Virtus Bologna-Stella Rossa 85-79, match che ha visto le V nere uscire vittoriose da un’altra importante sfida dell’Eurolega 2023/2024. Il tecnico virtussino non nasconde la sua soddisfazione: “Ci sono ancora dettagli da sistemare, ma aver mantenuto questo livello di pallacanestro a distanza di 48 ore è molto importante – spiega – Abbiamo vinto una grande partita contro una squadra molto forte, ma dobbiamo prestare attenzione ad alcuni dettagli come i 19 turnover che ci sono costati molto in termini di gioco.”

A livello tattico, Banchi dice la sua: “Le percentuali da tre sono frutto del gioco, perchè variano in base alla distribuzione della palla e agli spazi che riusciamo a crearci. Ovvio che vorrei tirare con il 100% quando siamo liberi, ma sicuramente il nostro obiettivo deve essere quello di giocare una pallacanestro essenziale – prosegue il coach – Stasera eravamo in missione, i ragazzi avevano una grande voglia di dimostrare di potersi confermare dopo 48 ore. Siamo riusciti anche a resistere alla fisicità e alle provocazioni della Stella Rossa, che è stata davvero aggressiva. Adesso dobbiamo recuperare a livello fisico e poi pensare a Sassari.”