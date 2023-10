Weissman non convocato per Osasuna-Granada: ha ricevuto minacce per la sua posizione pro Israele

Il centravanti israeliano Shon Weissman, in forza al Granada, non è stato convocato dalla sua squadra per la trasferta contro l’Osasuna. Il motivo però non riguarda il campo da gioco, perché il 27enne ha ricevuto delle minacce dal gruppo ultras della squadra di Pamplona Indar Gorri, politicamente schierato all’estrema sinistra. Il giocatore nei giorni scorsi aveva preso le difese del proprio Paese sui social all’interno di alcune discussioni riguardanti il conflitto tra Israele e Palestina.