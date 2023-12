Juventus, Moggi: “I tifosi devono piantarla di prendersela con Allegri”

“La Juventus sta reggendo il ritmo dell’Inter, se a febbraio sarà ancora lì potrà davvero dire la sua per lo scudetto. I tifosi della Juventus devono piantarla di prendersela con Allegri. Qualcuno ha persino contestato il suo premio come miglior allenatore di novembre”. Lo ha detto Luciano Moggi, ex dg della Juventus, a Radio Bianconera parlando del momento della squadra: “La gestione Agnelli? L’ultimo periodo non è stato positivo a livello economico, ma complessivamente merita 8+”.