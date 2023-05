Playoff Eurolega 2023, Fenerbahce batte Olympiacos e trascina tutto a gara-5

Spettacolo alla Ülker Sports Arena di Istanbul dove il Fenerbahce batte di misura l’Olympiacos al termine di una sfida serratissima in gara-4 dei quarti di finale dei playoff di Eurolega e pareggia così i conti nella serie per approdare in semifinale. Turchi e greci sono ora sul 2-2 ed è 73-69 il punteggio finale in terra anatolica, dove si gioca punto a punto con l’accelerazione dei padroni di casa che arriva soltanto nel finale in cui si decide tutto.

Nel primo quarto si segna poco e sarà una costante di tutto il match: 18-17 il parziale per i turchi, che vanno però sotto all’intervallo lungo, seppur di appena un punto, sul 32-33. Nel terzo quarto totale equilibrio e tanta tensione (16-16 e 48-49 il punteggio), nel quarto e ultimo parziale la squadra turca spinge sull’acceleratore e i greci finiscono anche sotto di sette punti come massimo svantaggio, tornando quasi a contatto nell’ultimo minuto quando però è troppo tardi per concretizzare le velleità di rimonta. Si andrà dunque a gara-5 decisiva per stabilire la vincitrice della serie e la semifinalista.