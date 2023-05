F1 GP Miami 2023, risultati e classifica prove libere 1: doppietta Mercedes, poi Leclerc e Verstappen

I risultati e la classifica delle prove libere del Gran Premio di Miami 2023, back to back per il Mondiale di Formula 1 che sbarca in Florida tornando al programma consueto. E allora il venerdì è dedicato alle prove libere e la prima sessione, iniziata alle 20 italiane, vede la doppietta Mercedes con Russell davanti a Hamilton, entrambi in pista nel finale con gomme nuovissime e pista iper gommata. Da segnalare però l’ottima performance di Leclerc che fa meglio di Verstappen, poi Sainz mentre naufraga Perez fuori dalla top-10. Sesto Pierre Gasly con l’Alpine, poi le due Aston Martin di Alonso e Stroll e nono tempo per Nico Hulkenberg che andando a muro ha portato alla sospensione con bandiere rosse per circa dieci minuti. Seconda sessione in programma alle ore 23.30 italiane, di seguito ecco il riepilogo.

RISULTATI FP1 GP MIAMI